BASEBALL Baseball, San Marino torna in campo dopo due weekend: doppio impegno a Grosseto I titani cominciano l'ultima parte di regular season senza pressione, già certi del primo posto nel girone. Dopo il Bsc, toccherà a Nettuno e Collecchio

Quattro vittorie – cioè due sweep – consecutive, il primo posto nel girone già assicurato e la consapevolezza di poter sfruttare gli ultimi tre turni di regular season per oliare ulteriormente gli ingranaggi in vista dei playoff, mentre si attende di capire come si chiuderà l'altro, combattutissimo, gruppo. Riprende oggi da Grosseto il cammino del San Marino Baseball nella Serie A Gold, sul campo del Bsc, con un doppio impegno in unica giornata, uno alle 15.30 e l'altro alle 20.30.

Ininfluenti ai fini della classifica, dato che Macerata non può più raggiungere i campioni d'Italia, ma utili per rivedere ciò che va rivisto prima della parte più importante dell'annata, le due gare saranno la numero 21 e 22 della stagione dei titani, che fin qui ne hanno vinte 16, perdendone solo 4. Lo stesso dato di Parma, prima nell'altro girone, e lievemente meglio rispetto a Bologna, che la insegue, con Nettuno sullo sfondo.

San Marino e Grosseto si erano incontrate già ad aprile, in apertura di campionato, coi toscani che avevano sorpreso i titani prendendosi di misura gara-1, a Serravalle, e i campioni d'Italia che aveano pareggiato la serie, sempre di misura, in gara-2. Due mesi e mezzo dopo, San Marino comanda per distacco il girone, con il terzo attacco e la terza difesa del campionato, mentre il Bsc è a metà classifica del gruppo B.

Nettuno e Collecchio saranno poi gli impegni finali di una regular season che per San Marino si chiuderà in casa il 25 luglio: il primo sarà un bel test in vista dei playoff, contro una potenziale avversaria in un'eventuale semifinale, il secondo dovrebbe essere più agevole, utile magari per dare più minutaggio a chi ne ha avuto di meno in stagione, fin qui, perché tutta la rosa sarà importante, d'ora in poi, nella corsa all'obiettivo stagionale, che è quello di sempre: lo scudetto.

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