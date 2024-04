SPORT SAMMARINESE Baseball: San Marino trionfa in seconda e terza gara a Macerata

Dopo la prima vittoria in gara1, il San Marino Baseball completa la tripletta e fa sue anche gara2 e gara3 a Macerata. È sweep per Celli e compagni, che vincono la pomeridiana 7-3 e poi chiudono al primo extrainning, per 1-0, la gara del sabato sera. Un eccellente inizio di campionato, con la vetta della classifica del girone A che è condivisa con Parma e Bologna, entrambe con tre successi su Bbc Grosseto e Bsc Grosseto.

