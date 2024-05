BASEBALL Baseball: San Marino vince 3-0 gara1 a Grosseto

Baseball: San Marino vince 3-0 gara1 a Grosseto.

Con una prestazione straordinaria del monte di lancio e un terzo inning chiave in attacco, San Marino vince 3-0 a Grosseto col Bsc e comincia così bene il terzo weekend di gare. Assoluti protagonisti Christian Pedrol e Fernando Baez, autori di una no-hitter combinata che non è perfect game solo per una base ball al primo inning. Un unico arrivo in base per il Bsc, sontuosa prova dei due lanciatori di serata.

