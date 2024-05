SERIE A Baseball: San Marino vince 6-0 gara3 contro Bologna

Come in gara1, anche in questa terza partita della serie San Marino vince concedendo appena due valide. Il 6-0 finale è la firma su una partita passata sempre al comando, dando pochissime opportunità a Bologna per recuperare. Eccellente la prova di De Leon, pitcher vincente. Due valide per Tromp e Batista. San Marino è ora in testa alla classifica assieme a Parma con 9 vinte e 3 perse. E la prossima settimana scontro in vetta, con gara1 in trasferta venerdì al “Nino Cavalli” e doubleheader a Serravalle di sabato.

