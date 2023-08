BASEBALL Baseball, San Marino vince a Modena Gara 2 per 13-2 Nota stonata l’infortunio a Quevedo dopo un lancio

San Marino vince 13-2 gara2 al “Torri” di Modena e si porta sul 2-0 nella serie, con l’opportunità di ottenere la tripletta qualificazione già sabato nella gara3 di Serravalle. Subito avanti, i campioni d’Italia in carica non si sono mai guardati indietro, infilando nelle prime quattro riprese 11 punti più che sufficienti a indirizzare la partita. Tre valide per Batista ed Epifano, fantastico 4/4 per Angulo. Nota stonata l’infortunio a Quevedo dopo un lancio. Il giocatore verrà valutato nei prossimi giorni.

