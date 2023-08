SERIE A BASEBALL Baseball: San Marino vince anche a Grosseto Nella terza sfida della serie, i Titani vincono in rimonta 4-2

Un successo in rimonta, che alla fine porta San Marino sul 3-0 nella serie nella semifinale scudetto. I campioni d'Italia ribaltano il fattore campo e dopo i due successi sul diamante di Serravalle vincono anche allo stadio Janella contro Grosseto. I campioni d'Italia s'impongono 4-2. Come nelle altre partite della serie, anche gara3 si conferma sulla stessa linea con i Titani a inseguire. San Marino non sfrutta il primo attacco, cosa che invece riesce a Grosseto che si porta sull'1-0, grazie a una base, un singolo e una difesa non perfetta.

La squadra di Stefano Cappuccini conferma l'ottimo avvio anche nella seconda ripresa con tre singoli consecutivi con Piccini, Diaz e Scull. Sotto 2-0 i Titani accorciano al cambio cambio campo, grazie alla valida di Leonora che poi ruba la seconda e aggiorna il tabellone sul singolo di Angulo. Per riportare il risultato in parità San Marino deve aspettare la quinta ripresa. Un turno di attacco che vede i Titani con due eliminati e basi vuote, ma la squadra di Bindi batte un doppio con Epifano. Grosseto cambia sul monte, la base ball guadagnata da Leonora e il successivo singolo di Rosales valgono il 2-2.

Raggiunta la parità, i campioni d'Italia sorpassano al sesto con la valida da due punti di Leonora, che spinge a casa Batista e Celli per il 4-2. La partita di fatto si chiude qui. San Marino è sul 3-0 e questa sera potrebbe chiudere il discorso. Stessa situazione per Bologna con la Fortitudo sul 3-0 grazie alla vittoria di misura sul campo di Parma. Al Cavalli decide il punto messo a segno alla terza ripresa.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: