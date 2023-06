SERIE A Baseball: San Marino vince anche gara2 a Senago (20-4)

Baseball: San Marino vince anche gara2 a Senago (20-4).

Dopo la vittoria col punteggio di 20-2 in gara1, San Marino replica anche in gara2 sul campo del Senago. I campioni d'Italia in carica s'impongono per 20-4. I Titani battono 23 valide, segnando almeno un punto in ognuna delle sette riprese giocate. In serata gara3.

