SERIE A Baseball: San Marino vince anche gara2 con Bologna I Titani s'impongono 8-3 al Gianni Falchi.

Baseball: San Marino vince anche gara2 con Bologna.

Ancora una vittoria per San Marino al Gianni Falchi contro la Fortitudo Bologna. Dopo aver vinto gara 1 per 6-2 al terzo extrainning, i campioni d'Italia s'impongono anche nella seconda partita, questa volta per 8-3. Bologna è in vantaggio 2-1 dopo la quarta ripresa, per i Titani decisivi i tre punti segnati al sesto inning.

