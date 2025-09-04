BASEBALL Baseball: San Marino vince anche gara2 con un finale incredibile Sul diamante di Serravalle la squadra di Doriano Bindi vince in rimonta una grande partita.

San Marino batte Parma 8-7 nella seconda partita dell’Italian Baseball Series. In gara2 il punteggio si sblocca in favore di Parma nel corso del quarto inning quando gli ospiti trovano cinque punti. I Titani riescono ad accorciare nella parte bassa del sesto segnando tre punti. Al cambio campo Parma allunga di nuovo e si porta sul 7-3. La tensione è palpabile e ne fanno le spese Scotti e Angulo entrambi espulsi dall’arbitro capo. Decisivo l’ultimo attacco sammarinese, con i Titani che riempiono le basi con i base ball e accorciano sul 4-7. Parma cambia sul monte, Marlin spinge il punto del 5-7. Lino ottiene la base intenzionale. San Marino si trova a giocare con basi piene e due out il decisivo momento della gara. Proctor spinge il punto del 6-7 con un altro base ball. Pieternella batte la valida da due punti sfruttando anche un errore di Parma e vince 8-7. San Marino va sul 2-0 nella serie. Lunedì si gioca gara3 al Cavalli di Parma, Titani col primo match-point della finale scudetto.

