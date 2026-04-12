BASEBALL Baseball: San Marino vince anche gara2 contro Macerata, termina 7-4 Protagonisti offensivi Guevara ed Helder, entrambi autori di un fuoricampo solitario nel primo inning

Baseball: San Marino vince anche gara2 contro Macerata, termina 7-4.

Dopo Gara1, il San Marino Baseball conquista anche la seconda vittoria del weekend, espugnando Macerata con il punteggio di 7-4. La squadra guidata da Ramos costruisce il successo grazie a un ottimo avvio e a un decisivo allungo nel quinto inning, arrivando fino al 6-0 prima di controllare il ritorno degli avversari.

Protagonisti offensivi Guevara ed Helder, entrambi autori di un fuoricampo solitario nel primo inning. Il vantaggio resta invariato fino al quinto, quando San Marino amplia il divario con una serie di valide, tra cui il singolo da due punti di Renzo Martini e la volata di sacrificio di Helder. Macerata reagisce immediatamente nella parte bassa del quinto, segnando quattro punti e costringendo al cambio sul monte. Entra Luca Di Raffaele, che contiene l’attacco avversario e si aggiudica la vittoria. Dopo tre inning solidi di Di Raffaele, nel finale sale sul monte Artitzu, che ottiene la salvezza gestendo con sicurezza le ultime situazioni delicate. Nel nono inning San Marino segna il punto del definitivo 7-4, ancora con Helder protagonista. In totale sono 10 le valide sammarinesi in una partita ben gestita dopo il largo vantaggio iniziale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: