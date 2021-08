Baseball: San Marino vince anche gara2 contro Nettuno

Inizia la preparazione in vista della finale scudetto per San Marino che ha chiuso il girone contro Nettuno vincendo anche gara2. Un successo netto quello della squadra di Doriano Bindi che la chiude al 7' sul 12-2 sulla valida di Giovanni Garbella con il punto di Lorenzo Morresi. Un bel addio per il catcher al suo ultimo impegno con i Titani vista l'imminente partenza per gli Stati Uniti. Nel risultato finale è decisivo il sesto inning nel quale San Marino mette a segno 5 punti e il settimo da quattro punti. Sul monte è Carlos Quevedo il vincente, mentre nel box si segnala un'altra serata caratterizzata dai fuoricampo: grande slam per Giovanni Garbella e homer anche per Pulzetti ed Epifano.









Per quanto riguarda Nettuno, fuoricampo per Quincy Latimore nei sui primi due turni di battuta. Partono dunque bene gli ospiti che vanno avanti nel punteggio. Al cambio campo San Marino risponde subito presente e sulla valida di Angulo arriva il pari, sulla rimbalzante di Sechopoulos è vantaggio. Alla terza ripresa Epifano gira il fuoricampo del 3-1. Nettuno resta in partita con Latimore che risponde. Poi il decisivo sesto inning per il 7-2 San Marino. Sul tabellone il punteggio diventa 12-2 dopo l'attacco sammarinese della settima ripresa che chiude in anticipo la partita. Si chiude con una doppia vittoria la fase a girone di San Marino proiettato alla sfida scudetto contro Bologna che si apre in settimana.