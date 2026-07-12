Baseball: San Marino vince Gara-2 contro Grosseto

San Marino vince Gara-2 contro Grosseto per 5-4 nel 12° e terzultimo turno di regular season. I titani sono già sicuri del primo posto nel Girone B della Sere A Gold, con tre partite vinte in più rispetto a Macerata. Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio per 4-2, in serata il San Marino Baseball si è preso la rivincita trovando il successo al termine di una gara molto combattuta. Decisivo l'ultimo inning, dove i titani trovano prima il punto del pareggio con Colmenares che dopo un doppio sfrutta un errore della difesa di Grosseto, poi il sorpasso grazie alla volata di sacrificio di Wong che permetTe a Marlin di portare il punto del 5-4 finale.







