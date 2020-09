BASEBALL Baseball: San Marino vince gara 3 della finale scudetto

La squadra di Mario Chiarini s'impone per 5 a 1 ed espugna per la seconda volta il "Gianni Falchi". Funziona il cuore del line up sammarinese con 3 punti battuti a casa da Caseres, 2 valide per Avagnina e Celli. Titani avanti per 2 a 1 nella serie. Domani sera alle 20, gara 4 a Serravalle.



