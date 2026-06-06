Baseball, San Marino vince gara1 con Parma in rimonta 8-3

Rimonta e vittoria convincente: il San Marino Baseball supera 8-3 Parma in gara1, giocata ieri sera a Serravalle, con una prestazione di squadra di alto livello che ha visto l'attacco sammarinese produrre 12 valide e 8 punti dopo un avvio in salita. Sotto 0-3 dopo il fuoricampo di Garcia al terzo inning, i Titani hanno risposto prontamente. La svolta arriva nel quinto inning con quattro punti di fila: doppio di Diaz, singolo di Antonia per il 3-3, doppio di Colmenares per il 4-3, valida di Guevara per il 5-3 e singolo di Pieternella per il 6-3.

Il colpo del ko arriva al sesto, quando Pieternella chiude i conti con un fuoricampo da due punti che fissa il punteggio sull'8-3 definitivo. Protagonista della serata Pieternella, autore di un 3/4 con due singoli, un fuoricampo e quattro punti battuti a casa. Eccellente anche la prova del monte di lancio: Werner Leal, lanciatore vincente, e Mendez in salvezza hanno concesso appena tre arrivi in base negli ultimi sei inning. Da sottolineare anche la difesa, con quattro doppi giochi chiusi al 1°, 2°, 6° e 8° inning.

Questa sera alle 20:00 gara2 sul campo dello Stadio Nino Cavalli di Parma.







