Baseball: San Marino vince gara2 sul campo di Castenaso.

Pronto riscatto di San Marino, che dopo il ko in gara1 si prende la seconda partita della giornata contro Castenaso. Una gara senza storia già dai primi inning, con sfida chiusa per manifesta al 7' sul punteggio di 13-1. Grande protagonista della partita Mattia Reginato, con due fuoricampo nei primi due inning e un totale di sei punti battuti a casa. Al primo attacco è subito triplo vantaggio per la squadra di Mario Charini, con Reginato che trova il fuoricampo da tre punti. Alla seconda ripresa un big inning da cinque punti che di fatto spacca una partita che prende la via di San Marino. Dopo due punti che valgono il 5-0 ecco di nuovo Matti Reginato che spara un altro fuoricampo da tre punti. E' già partita virtualmente chiusa con i Titani sull'8-0. Tra il terzo e il quinto inning i punti che portano San Marino sul 13-1, punteggio che chiude in anticipo la partita