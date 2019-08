Baseball: San Marino vince gara4 e va in finale

Vittoria sudata per San Marino che in gara4 si impone 3-2 su Nettuno, conquistando così l'accesso alla finale scudetto. Titani in vantaggio grazie ad un fuoricampo da tre punti di Mario Trinci. Al 7° inning il Nettuno trova il primo punto e al 9° Maestri viene toccato da una linea di Alvarez che va direttamente in fuoricampo a sinistra: vantaggio ridotto sul 3-2. Il punteggio non si muoverà più.