FINALE Baseball: San Marino vince, lo scudetto si decide a gara 7 La sesta partita della serie scudetto regala anche il no-hitter dei Titani che vincono 6-1 con 8 valide.

San Marino non sbaglia gara6 e porta la serie scudetto di nuovo in parità. Il tricolore si assegnerà a gara7 mercoledì sul diamante di Serravalle. La Fortitudo va in vantaggio nella prima ripresa. I Titani reagiscono alla grande tra terza e quarta ripresa mettendo rispettivamente 2 e 3 punti. Nel quinto attacco i Titani trovano un altro punto che fissa il punteggio sul tabellone sul 6-1. San Marino vince gara6, con una partita da no-hitter che vale il pari nella serie scudetto e rimanda tutto a mercoledì per la decisiva gara7 per lo scudetto.

