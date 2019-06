Baseball: sconfitta interna per San Marino

Nel recupero della seconda giornata del campionato di baseball di Serie A1, sconfitta interna per il San Marino battuto dal Parma con il punteggio di 2 a 1. La gara in programma ieri sera sul diamante di Serravalle è stata rinviata per pioggia ed è stata recuperata oggi, alle 15. Alla squadra emiliana sono stati sufficienti i 2 punti segnati alla prima ripresa mentre la compagine di Mario Chiarini che ha battuto 8 valide contro 5 degli emiliani, non è riuscita a recuperare lo svantaggio, segnando un solo punto all'ottavo inning. In classifica generale comanda sempre Bologna, con 13 vittorie, davanti a Nettuno a quota 11 mentre San Marino viene raggiunto dal Parma, con 10 vittorie e 6 sconfitte.