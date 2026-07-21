BASEBALL Baseball, sconfitta netta per San Marino in gara1 a Nettuno I Titani, già sicuri di chiudere al primo posto il Girone B, cedono 8-0. Questa sera gara2 sempre a Nettuno

Baseball, sconfitta netta per San Marino in gara1 a Nettuno.

La prima partita tra Nettuno 1945 e San Marino Baseball vede i laziali dominare con il risultato di 8-0. Decisivo il quarto inning in cui la squadra laziale mette a segno sei punti, prendendo il largo in maniera definitiva. I Titani pagano a caro prezzo una serata in cui l’attacco si ferma a quattro valide. Sul monte di lancio il partente è Sanchez, seguito da Mendez e Leal. Per Nettuno il lanciatore vincente è Porfirio Lopez.

Per i primi tre inning i lanciatori hanno concesso poco o nulla. Poi al 4° la gara si sblocca. San Marino non sfrutta una situazione di basi piene (Colmenares è il terzo out al piatto), Nettuno ne approfitta e dilaga nella parte bassa. Comincia Aloma con la base ball, poi ecco il singolo di Paula e la rimbalzante di Annunziata per il primo out. I primi punti li spedisce a casa Lopez col doppio al centro (2-0) poi, dopo il secondo out (Giordani F9), c’è la base intenzionale a Di Turi, il singolo di Barbona del 3-0 e il fuoricampo dell’ex Batista per il 6-0.

La gara prende una via decisa e non torna più in equilibrio. Al 5° Nettuno aggiunge un altro punto con doppio di Aloma, singolo di Paula e doppia rubata (7-0), allargando così un margine che l’attacco sammarinese non riuscirà più a colmare. Al 7° la base a Diaz, il singolo di Magnani e un errore della difesa mandano due corridori in posizione punto, ma ci sono già due eliminati sul tabellone e Marlin (F4) è il terzo out. Nella parte bassa dell’8° l’attacco di casa trova la segnatura dell’8-0 grazie al doppio di Lopez, il singolo di Barbona e quello di Batista, che così arriva a quattro punti battuti a casa nella partita. L’ultimo attacco ospite non porta uomini in base, Nettuno si aggiudica gara1 con i Titani già sicuri di chiudere al primo posto il Girone B. Questa sera gara2 sempre a Nettuno.

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