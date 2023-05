Baseball: scontro al vertice del girone A, sabato a Serravalle arriva Macerata

C’è Macerata allo stadio di Serravalle e la doppia sfida è valevole per la vetta del girone A. Gli Angels e San Marino sono a 8 vittorie e 0 sconfitte, entrambe già qualificate alla Poule Scudetto. Si gioca domani, sabato 13 maggio, alle 15 e alle 19. Un doubleheader con tanti motivi d’interesse, anche al di là della mera classifica finale. Gli ex, innanzitutto, col passaggio di Morresi e Quattrini in casacca Angels nell’ultimo inverno. Il pitcher (4-0, 1.44) sarà subito di scena nella gara pomeridiana contro Luca Di Raffaele (1-0, 0.53).

Alle 19 invece i protagonisti sul monte di lancio saranno Mejia (4-0, 0.00) e Quevedo (2-0, 0.47). Quattro lanciatori che fin qui hanno onestamente dominato, con la coppia di Macerata a mettere a segno 60 strikeout in 48 inning e quella sammarinese a quota 58 in 36 riprese. Occhio anche agli attacchi. In casa Macerata attenzione a Jesus Carrera, 500 di media fin qui (12/24), e Anthony Pereira, che arriva a 464 (13/28). San Marino ha tre giocatori sopra quota 500 (Celli 600, Di Fabio 545, Rosales 538) e altri quattro sopra 400 (Epifano 462, Lino 440, Ferrini 423, Dudley Leonora 409).