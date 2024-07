Al via questa sera l'ultimo trittico della prima fase di Serie A di baseball. Sarà uno scontro al vertice tra San Marino e Parma, al momento in vetta al girone con un record di 18 vittorie e 9 sconfitte. Appaiato in testa c'è anche Bologna che punta al primo posto in caso di tris di vittorie contro Macerata. Per San Marino la serie inizia dal diamante di Serravalle alle 20.30, domani sono in programma gara2 e gara3 a Parma alle 16.30 e alle 20.30.