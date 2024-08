SPORT SAMMARINESE Baseball, semifinale Gara 1: vittoria in trasferta per il San Marino

Dopo il rinvio per il maltempo, è gara vera tra Bologna e San Marino nella prima sfida della semifinale scudetto. Una partita mai scontate tra due delle grandi del baseball italiano. Al Gianni Falchi i Titani la vincono 8-4 in rimonta e si portano in vantaggio nella serie. Il primo attacco sammarinese non produce niente, Bologna invece va subito a segno. Helder trova il fuoricampo che porta la Fortitudo sull'1-0, con l'attacco che resta vivo sulla successiva base a Richardson. Un errore di Alvarez permette al corridore di avanzare, con Paolini che batte il singolo che fa entrare il 2-0 Bologna. Al cambio campo subito la reazione sammarinese con il fuoricampo di Alvarez che dimezza lo svantaggio. Con la valida di Celli e un singolo al centro San Marino pareggia. Il successivo doppio a destra di Diaz porta al vantaggio dei Titani per 3-2. Il punteggio non cambia fino alla quarta ripresa quando la squadra di Doriano Bindi trova un big inning da cinque punti. Pieternella firma il 4-2 con il terzo fuoricampo della partita il secondo di San Marino. Poi c'è il singolo di Celli, Diaz colpito e la rimbalzante di Lopez che provoca l’eliminazione in seconda e il 5-2. Lopez ruba la seconda e arriva a casa base per il 6-2 su un errore della difesa. Bologna cambia sul monte. Batista risponde con un fuoricampo da due punti che portano i Titani sul +6. Nell'ultimo attacco della sfida Bologna riesce ad accorciare, anche grazie a un fuoricampo di Martina. La partita finisce qui. La squadra di Doriano Bindi vince 8-4 e si porta in vantaggio nella serie che prosegue questa sera sempre al Gianni Falchi di Bologna. Nell'altra semifinale Parma è già sul 2-0 contro Macerata grazie al 4-2 e 3-0 delle prime due partite.

