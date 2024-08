Baseball Semifinale Gara 2, Bologna – San Marino 9-3

È parità al termine delle due sfide del “Falchi”. Dopo il successo sammarinese in gara1, ad imporsi in gara2 è la Fortitudo Bologna, sempre al comando fino al 9-3 conclusivo. La gara, che ha preso la via dei padroni di casa con i 4 punti al 2°, è rimasta viva grazie alla rimonta ospite fino a metà 5° (4-3), poi i bolognesi hanno allungato. Il lanciatore vincente è Crepaldi, perdente Vassalotti. Bologna allunga subito portandosi rapidamente sul 4-0. Un vantaggio consistente, ma al 4° il distacco comincia a diminuire. Due singoli di Alvarez e Angulo, poi è Diaz, a completare con un gran doppio a sinistra che mette dentro due punti e porta il punteggio sul 4-2. Al 5°, dopo due out veloci, sono i due doppi di Batista e Alvarez a rosicchiare un altro punto per il 4-3. Sembra tornare l'equilibrio ma, nella parte bassa, la gara prende definitivamente la strada di Bologna quando una valida da due punti lancia la Fortitudo sul 6-3. Al 6° attacco San Marino non arriva in base, Bologna chiude la partita realizzando altri tre punti per il definitivo 9-3. Al Gianni Falchi finisce 1-1 adesso la sfida di semifinale scudetto si trasferisce a San Marino. Lunedì gara 3, martedì 4, mercoledì 5.