BASEBALL Baseball, semifinale gara 2: Bologna vince 9-3 contro San Marino

È parità al termine delle due sfide del “Falchi”. Dopo il successo sammarinese in gara1, a imporsi in gara2 è la Fortitudo Bologna, sempre al comando fino al 9-3 conclusivo. La gara, che ha preso la via dei padroni di casa con i 4 punti al 2°, è rimasta viva grazie alla rimonta ospite fino a metà 5° (4-3), poi l’Unipolsai ha allungato. Il lanciatore vincente è Crepaldi, perdente Vassalotti. Dalla prossima settimana la serie si trasferirà a San Marino. Lunedì gara3, martedì gara4 e mercoledì gara5.

