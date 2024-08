Baseball, Semifinale Gara 3: San Marino batte la Fortitudo 4 - 2

Il San Marino Baseball vince 4-2 la terza partita e si porta in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale con Bologna. Ancora una volta, per la terza gara di fila è andata in vantaggio la Fortitudo, ma San Marino ha messo insieme una serie di giocate chiave, per l’aggancio e poi per il sorpasso.

Sono quattro i punti battuti a casa da Lopez, col singolo al 2° che è valso il 2-2 e il fuoricampo al 4° che ha firmato il 4-2. Decisiva pure la giocata difensiva al 5° quando, con due in base e zero out, la valida a destra di Helder è difesa benissimo, con Batista che lancia verso Angulo e da questo ad Alvarez a casa base per le eliminazioni in sequenza di Agretti e Martina. Lanciatore vincente Lage, perdente Gouvea, salvezza di Mendez (5K in 2.1 inning).