BASEBALL Baseball, Semifinale Gara 3: San Marino batte la Fortitudo 4 - 2 Titani in vantaggio 2-1 nella serie

La serie sul Titano inizia nel migliore dei modi per San Marino. La squadra di Doriano Bindi vince gara3 e si porta sul 2-1. Per la terza gara di fila è Bologna ad andare in vantaggio per primo, poi la reazione sammarinese produce gli effetti desiderati che valgono il successo. Si parte con la Fortitudo che aggiorna al primo attacco il tabellone. Un 2-0 frutto della valida di Paolini a destra con due uomini in posizione punto. Il pareggio dei Titani alla seconda ripresa. A basi piene la valida di Lopez è una ribalzante che supera gli interni e vale il 2-2 San Marino. Al terzo inning i biancoazzurri potrebbero passare in vantaggio, ma non riescono a sfruttare il triplo di Di Fabio. Decisivo è l'attacco successivo con il singolo di Diaz e il fuoricampo a destra di Lopez che completano la rimonta dei Titani. Sul 4-2 San Marino è Bologna che deve inseguire. La Fortitudo ci prova subito nella parte alta della quinta ripresa, ma non arrivano punti. San Marino vince 4-2 gara 3 e si porta in vantaggio nella serie. Stasera si gioca sempre a Serravalle la quarta partita della semifinale scudetto.

