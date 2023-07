SERIE A Baseball: sul Titano arriva Jesús Castillo

Baseball: sul Titano arriva Jesús Castillo.

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball. I campioni d'Italia annunciano Jesús Castillo, lanciatore destro venezuelano classe ’95 che si è già aggregato alla squadra ed è stato tesserato per i prossimi match. Castillo, che rappresenta il terzo visto a disposizione, arriva dall’esperienza negli ultimi due anni in Lega invernale venezuelana con Bravos de Margarita.

