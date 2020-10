Baseball: Titano Bears in finale per la serie B

Sul diamante di Serravalle i Titano Bears battono 4-2 il CUS Perugia nella semifinale play off della serie C di baseball e conquistano l'accesso alla finale promozione per la serie B. Molto buono il lavoro dei lanciatori Ercolani, Masini e la chiusura di Dau. Titano Bears che hanno saputo essere incisivi quando contava, ribaltando il punteggio al secondo inning dallo 0 a 1 al 3 a 1 per poi allungare sul 4 a 2 al terzo dopo che avevano accorciato i giocatori Umbri. I Titani torneranno in campo domenica prossima per giocare la finalissima su campo neutro da definire contro Castenaso che ha superato 9-4 lo Junior Modena.