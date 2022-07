BASEBALL Baseball: tris di vittorie di San Marino a Torino e semifinale conquistata La squadra di Doriano vince e conquista matematicamente l'accesso alla fase successiva della poule scudetto.

Baseball: tris di vittorie di San Marino a Torino e semifinale conquistata.

Tre su tre per San Marino nell'ultima partita dell'intergirone della serie A di baseball. La squadra di Doriano Bindi va sotto 2-0 poi dal terzo attacco comincia la rimonta e va a chiudere 9-2. I Titani completano il tris di successi dopo aver vinto gara 1 per 7-2 e gara 2 per 24-2. Grazie a questo risultato i Titani sono già matematicamente qualificati per la semifinale scudetto.

