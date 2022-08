Baseball: tris di vittorie di San Marino contro Collecchio

Baseball: tris di vittorie di San Marino contro Collecchio.

Tripletta di successi per San Marino contro Collecchio. I campioni d'Italia si aggiudicano anche la terza partita della serie dopo aver vinto sul diamante di Serravalle gara1 con il punteggio di 5-2 e gara2 sul campo di Collecchio per 6-5. Per completare il tris di vittorie i Titani s'impongono 5-2 sempre in trasferta. Da segnalare la partita di Fernando Baez che in emergenza veste la maglia di catcher. A Collecchio i campioni d'Italia vanno subito sull'1-0. I Titani aggiornano il tabellone già al secondo inning con altri due punti. Al cambio campo i padroni di casa accorciano. Gli emiliani avrebbero l'opportunità per girare la partita, Palumbo elimina al piatto Sorrentino e Daddi e lascia San Marino avanti 3-1. Collecchio il secondo punto lo trova nel corso della quarta ripresa. Resta una partita equilibrata fino al sesto inning quando i Titani mettono a segno il colpo decisivo con due punti. San Marino vince 5-2. Sul monte di lancio dopo quattro inning di Peluso sale Kourtis che mette a segno 8 strikeout su 9 eliminazioni. Ad una giornata dalla fine della fase a girone della poule scudetto, San Marino ha due partite di vantaggio su Parma. Nel prossima giornata i Titani sfideranno proprio i ducali. Si parte giovedì sul diamante emiliano poi gara2 e gara3 a Serravalle sabato. Sfide decisive per assegnare il primo posto. Ai Titani basterà un successo per chiudere in testa il girone. Tutto già definito nell'altro gruppo, con Bologna certa del primo posto e Grosseto del secondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: