Baseball: trittico perfetto per San Marino, 3-0 contro Godo

Il San Marino Baseball consolida il primato nel Girone A e gira in testa prima della mini-sosta da due settimane. Dopo l'8-1 in gara1, i campioni d'Italia si ripetono nelle due partite del sabato e, anzi, migliorano ancora di più il punteggio. Godo non può nulla, a partire già da gara2 chiusa con un netto 12-0. Svolta del match che arriva nel corso del secondo inning con il doppio di Batista per l'1-0 e il singolo di Ferrini per altri due punti. Tra terza e quarta ripresa i biancazzurri chiudono i conti, macinando valide. I ravennati non reagiscono e chiudono a 0 mentre San Marino, come detto, sale fino a 12 e si porta a casa il trittico.

3-0 completato in serata con il successo di gara3. I ragazzi di coach Doriano Bindi, questa volta, vincono in rimonta con Godo avanti 2-0 al terzo attacco. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata: il singolo di Angulo vale il pareggio, la volata di sacrificio di Ustariz vale il 3-2 e il sorpasso. Da qui l'allungo di San Marino – soprattutto nel sesto inning - fino al definitivo 11-2. 14 vittorie e 4 sconfitte per i Titani in classifica, primo posto davanti a Parma che ha 4 partite in meno. Il 22 e il 23 luglio si torna a giocare con la trasferta sul diamante di Torino, seconda forza del Girone B alle spalle di Bologna.