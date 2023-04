Baseball: troppo San Marino per Padule, 15-0 al 6°

Continua la serie positiva di San Marino, i campioni d'Italia vincono entrambe le gare della seconda giornata del campionato di serie A. Termina con una "manifesta" alla sesta ripresa gara2 tra San Marino e Padule, con i Titani sul 15-0. Biancoazzurri a punteggio pieno e al comando del girone A insieme a Macerata. Nella seconda sfida da segnalare le 15 valide totali e il primo fuoricampo stagionale per Ericson Leonora. La partita resta sullo 0-0 solo al termine della prima ripresa, poi dalla seconda i Titani iniziano a segnare in tutti gli inning, con ben 5 punti alla quinta ripresa. Poi, all'attacco successivo, i tre punti che portano il margine a 15 e alla chiusura anticipata. Un successo che da seguito alla vittoria in gara1, chiusa sul 9-0. Anche nella prima partita della serie il divario tra le due squadre aumenta con il passare degli inning. La giornata era iniziata subito forte per i sammarinesi già 4-0 alla prima ripresa. Poi è stato gestione della sfida fino al 9-0 finale. Prossimo impegno in trasferta per i Campioni d'Italia, con la doppia sfida al Gianni Falchi contro il Longbridge Bologna.