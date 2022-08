SERIE A Baseball: ultimo turno con San Marino sul diamante di Parma

Restano tre partite al termine della poule scudetto poi inizieranno le semifinali. I campioni d'Italia del San Marino sono certi del passaggio del turno, manca solo da conoscere l'avversario, deciso sulla base del trittico di sfide che iniziano questa sera contro Parma. I Titani sono impegnati per la prima partita sul diamante emiliano, poi la serie si sposterà a Serravalle per le ultime due gare da sabato pomeriggio. Alla squadra di Doriano Bindi basterà una vittoria per chiudere in testa il girone. In quel caso l'avversario in semifinale sarebbe Grosseto, altrimenti Bologna.

