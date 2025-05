Baseball: vittoria di San Marino per 2-1 nel recupero con Parma

Non si è giocato tantissimo, ma a sufficienza per ottenere una vittoria importante che consente al San Marino Baseball di avvicinare Parma in classifica. Dallo 0-1 per i ducali, cioè dal punteggio ottenuto nei primi tre inning lo scorso 25 aprile, si passa al definitivo 2-1. Il match è stato sospeso definitivamente per pioggia nel corso del settimo attacco sammarinese, sul punteggio di 5-1, ma a far fede è il risultato al termine del 6°, vale a dire 2-1. Il lanciatore vincente è Mendez, perdente Santana.