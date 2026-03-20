Basket e volley, settimana cruciale per le griglie playoff Penultima di campionato per la Pallacanestro Titano, la Gemini Med insegue ancora la vetta, la Titan Services vuole risalire

Ottenuto il 18 per l'ammissione ai playoff, è tempo per il Basket Titano di migliorare il proprio voto all'esame della Serie C, in vista della post season. I sammarinesi tornano in campo domenica contro il Pisaurum a Pesaro, dopo il turno di riposo, per la prima delle due giornate conclusive, entrambe in trasferta. I titani sono quarti con 20 punti, troppo lontani dalle prime due ma ancora in corsa per il terzo posto, soprattutto con la Mba sconfitta domenica scorsa e ora attesa dalla capolista Osimo. C'è però anche da difendere la posizione dall'assalto del gruppetto che insegue, con Jesi, Urbania e Santarcangelo a soli 2 punti. Il calendario è positivo, domenica, alle 18, bisognerà farlo fruttare.

Dal Don Celso Volley a Grottazzolina, da una fermana all'altra, la Gemini Med cerca continuità nella Serie B di pallavolo dopo un periodo no che ha ora il gusto della grande occasione persa, visti gli stop di Osimo. Nello scorso weekend, i titani hanno ritrovato il successo pieno e sono tornati a -6 dalla vetta, però adesso le giornate a disposizione sono scese a sette, mentre le squadre da inseguire sono passate da due a tre. Grottazzolina, decima con 21 punti, potrebbe essere l'avversario giusto per ritrovare certezze. Fischio d'inizio alle 21, sabato, al Pala Casadei.

Trasferta impegnativa per la Titan Services nella Serie D femminile, dove le sammarinesi sono state risucchiate a metà classifica. La Unica Volley Rimini, quarta, ospiterà le ragazze di coach Sarti che sono in cerca di riscatto ormai da tempo. Di positivo c'è che il gruppo sia finalmente tornato al completo, anche se alcune non saranno al 100%. A tutte loro, però, l'allenatore chiede il massimo, con l'obiettivo di tornare scalare qualche posizione. Fischio d'inizio alle 17 di sabato.

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