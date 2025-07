BASKET Basket, Europei Division C U18: Moldova – San Marino 84-72 Sconfitta per la Nazionale sammarinese Under 18 che cede 72-84 contro la Moldova

Basket, Europei Division C U18: Moldova – San Marino 84-72.

Niente da fare per la Nazionale sammarinese under 18, che agli Europei Division C di basket perde 72-84 con la Moldova nella semifinale 5°-8° posto. Domani i ragazzi di coach Rossini giocheranno a mezzogiorno con Monaco per la partita che vale il 7° o l’8° posto.

