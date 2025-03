Alcune immagini dall'ultimo saluto a Alessandro Liberti

Nel pomeriggio i funerali di Alessandro Liberti, storico presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro. Ruolo che Liberti ha ricoperto per 13 anni dal 1987 al 2000. Era stato inoltre membro del Comitato Esecutivo del Cons per un quadriennio olimpico. Figura di spicco del pallacanestro biancoazzurra e non solo è stato ricordato anche da Gianni Petrucci, attuale presidente della Federbasket italiana come: "uno dei protagonisti dell’affermazione del basket a San Marino".