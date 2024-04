Bella vittoria per i Titans nell’ultima gara di regular season casalinga, la penultima in totale prima di quella di domenica a Osimo. I biancazzurri si sono imposti 73-71 su Porto Sant’Elpidio al termine di 40 minuti sulle montagne russe, con tanti saliscendi e momenti positivi per una squadra e per l’altra. Nel +2 conclusivo sono ben cinque gli uomini in doppia cifra a livello di punti, con top scorer Pesaresi a 16.