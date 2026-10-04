Basket Serie C: La Pallacanestro Titano perde in volata contro Piacenza

Comincia con una bruciante sconfitta contro Piacenza la stagione della Pallacanestro Titano. La partita era iniziata bene per San Marino, che dopo sei minuti era andata sul +10 sulla tripla di Ugolini, ma Piacenza reagisce e chiude avanti di uno e il primo quarto. Il match da lì in poi è un duello punto a punto fra le due squadre, fino a metà dell'ultimo periodo, quando Piacenza piazza il parziale che sembra decisivo.

Si entra negli ultimi due minuti sul +12 per gli ospiti e la partita sembra finita, anche se i due liberi di Fusco e la tripla di Macina apportano il punteggio sul 71 a 78 a 50 secondi dal termine. Ugolini fa -4 a 13 secondi dalla fine, fallo intenzionale su Bona, che non sbaglia dalla lunetta per il +6 degli ospiti, ma nel finale succede di tutto. Fusco piazza la tripla del -3 a 5 secondi dalla fine, i titani rubano palla sulla rimessa successiva e lo stesso Fusco subisce fallo sul tiro da 3. I liberi vanno tutti dentro e la partita sembra destinata all'overtime, ma Piacenza riesce a costruire il lay-up di Bona, MVP della partita con 28 punti segnati, che vale la vittoria per Piacenza per 80 a 82.

"È mancato poco, diciamo che per essere la prima partita abbiamo giocato contro quella che in teoria sulla carta è una delle favorite per vincere il campionato - ha dichiarato ai nostri microfoni Lorenzo Fusco, ala grande della Pallacanestro Titano - ci aspettavamo comunque una partita maschia dura, ce la siamo giocata fino in fondo, poi dopo una serie di eventi ci ha portato ad essere addirittura pari e perdere con un canestro del genere allo scadere per delle disattenzioni difensive nostre dà un po' di rammarico, però siamo molto contenti per come abbiamo giocato, per quello che abbiamo dimostrato, perché ribadisco loro sono i favoriti e noi abbiamo fatto capire a tutti che non siamo secondi a nessuno".











