Basket: Verso Titans - Recanati.

Domani, alle 18.00 il Multieventi in versione porte chiuse ospiterà l'incontro tra Titans e Recanati, gara valida per la prima giornata di Coppa del Centenario. Si tratta di una competizione organizzata dal Comitato Marche e Umbria e che prevede la partecipazione di 10 squadre divise in due gironi. Al termine della regular season, che terminerà nel week-end del 20 giugno, via alla finale tra le vincitrici dei due raggruppamenti, con sfida di andata e ritorno, in programma domenica 27 giugno e domenica 4 luglio. Avversario della Pallacanestro Titano sarà dunque Recanati, squadra guarda caso allenata da coach Massimo Padovano, ex allenatore dei Titans nelle ultime stagioni.

