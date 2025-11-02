VOLLEY Beach&Park, 3-0 a Bologna e 5° posto. Titan Services ancora a secco Terzo successo su quattro nella Serie B maschile, seconda sconfitta su due per la Serie D femminile

Seconda vittoria consecutiva per la Beach&Park, che nella quarta giornata di Serie B maschile batte in casa la Okkaido Bologna. Nel primo successo a Serravalle, i sammarinesi ottengono bottino pieno: 3 set a 0, mai in discussione, e tre punti conquistati.

La Beach&Park conduce la gara dall'inizio alla fine, nonostante i soliti problemi fisici, anche se Orazi torna in formazione, al centro. San Marino parte forte e scava il solco a metà del primo set trascinata dal solito Oforah, che terminerà la gara con 21 punti. Un ace di Frascio e un errore in battuta di Zinella chiudono il parziale sul 25-22 per la Beach&Park.

Senza storia il secondo set: San Marino sbaglia in apertura ma si riprende, Bologna non fa altrettanto e i martelli Oforah e Frascio conducono fino al 25-16. Più equilibrato il terzo set, in cui Bologna va sull'11-9, prima del controbreak dei titani, che poi strappano fino al 18-12. Da qui, gli emiliani non recuperano più: la Beach&Park si prende il parziale per 25-21, l'incontro e i tre punti, andando al quinto posto in classifica.

Va peggio alla Titan Services, che cade anche a Ravenna per 3-1, nella seconda giornata di Serie D femminile, al termine di una partita molto combattuta per tre set, ma in cui le sammarinesi crollano nel quarto parziale. La Mattei, alla seconda vittoria su due, si rivela avversaria molto ostica soprattutto in difesa.

San Marino parte meglio, vincendo il primo set per 25-21, poi Ravenna reagisce, pareggia, rimonta e scappa: 27-25 e 26-24 sono i punteggi del secondo e terzo parziale, entrambi chiusi solo ai vantaggi, mentre nel quarto, finito 25-14, la Titan Services molla di schianto. Miglior marcatrice tra le titane è Tura, con 21 punti, seguita da Pedrelli, con 17.

