Beach & Park quinta nelle finali Over 35 grazie a Campo e Piccioni

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio, la spiaggia di Bibione ha ospitato le finali nazionali del campionato italiano di beach volley a squadre. La coppia della Beach & Park San Marino, formata da Claudia Campo e Catia Piccioni, ha ottenuto un quinto posto finale nella categoria Over 35 femminile. Piazzate al 14esimo posto del ranking nazionale (su 24 finaliste), Catia e Claudia hanno esordito nella loro pool di qualificazione vincendo contro le milanesi del Quanta club Vanessa Ramponi / Ludovica Rovatti ma perdendo contro le patavine Giuseppina Rolla / Carlotta Cervella che avrebbero poi conquistato il titolo italiano. Raggiunto comunque il tabellone a eliminazione diretta, la coppia della Beach & Park ha iniziato battendo facilmente per 2 a 0 (21/12 21/13) la coppia del Beach Volley Camp di Roma formata da Alessandra Smoljko e Barbara Ottaviani Jones, proseguendo poi con un’altra vittoria per 2 a 0 (26/24 21/11) contro un’altra coppia romana, quella del Paradise Beach City di Giulia Ferreri e Giulia Ferrazza. La sconfitta è arrivata con le torinesi del Beach Volley Training Monica Suppo ed Elisa Mauro per 1 a 2 (21/16 20/22 10/15). Un’eliminazione ai quarti di finale che ha fruttato un tutto sommato soddisfacente quinto posto finale. C’è giusto un po’ di rammarico perché nella partita contro Suppo e Mauro, Catia Piccioni ha subito un infortunio all’alluce mentre Claudia Campo, a causa di problemi alla spalla destra, era costretta a battere da sotto. “Anche il vento ha molto influito su tutte le partite – aggiungono le due. – Hanno fatto più strada le coppie che si sono adattate meglio a una situazione al limite. Tutto sommato siamo soddisfatte, viste le condizioni fisiche non perfette. E crediamo di poter dire di aver giocato una buona pallavolo per tutto il campionato”.

cs Federazione Volley San Marino