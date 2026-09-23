Beach Tennis: agli Europei inizia bene il percorso di San Marino

Si sono aperti a Creta, in Grecia, i Campionati Europei di beach tennis che hanno visto scendere subito in campo i portacolori biancazzurri, capitanati da Stefano Pazzini. Nel doppio femminile le sorelle Alice e Ilaria Grandi hanno esordito contro le olandesi Mesbahi – Woonings imponendosi per 6-4 7-5, risultato che vale l’accesso agli ottavi di finale.

Si ferma ai sedicesimi, invece, il doppio maschile composto da Nicolò Bombini, al rientro in Nazionale dopo qualche anno di assenza, e Davide Pedini. I biancazzurri, opposti ai portoghesi Martim e Miguel Andrade Sousa, settima testa di serie del tabellone, hanno giocato un match alla pari, perso solo al long tie-break (6-4, 4-6, 10-5).

Nel pomeriggio è toccato ai doppi misti. Ilaria Grandi e Davide Pedini hanno affrontato e battuto agevolmente i greci Vasileiadi – Gavalas per 6-0 6-2, mentre Alice Grandi e Nicolò Bombini hanno avuto la meglio sui ciprioti Zavou – Zingis con un doppio 6-3. Entrambe le coppie accedono agli ottavi di finale, dove affronteranno rispettivamente gli slovacchi Zalesakova – Horansky e i portoghesi Madile – Andrade Sousa, ottava e sesta testa di serie.







