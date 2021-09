Beach Tennis: Colonna/Grandi ai quarti La coppia femminile sfiderà quella italiana nei quarti. Si fermano agli ottavi Bombini/Galli

Beach Tennis: Colonna/Grandi ai quarti.

È di tre successi e una sconfitta il bilancio della prima giornata ai Campionati Europei di beach tennis in svolgimento a Sofia per i colori sammarinesi. Il primo turno ha sorriso sia alla coppia femminile che a quella maschile. Marika Colonna e Alice Grandi si sono imposte con un doppio 6-2 sulla coppia estone Maeli – Valgemae, mantenendo sempre il controllo del match. Nicolò Bombini e Alvise Galli si sono imposti al long tie-break sui ciprioti Gregoriou – Nicolaides (6-0 4-6 10-6). Agli ottavi le ragazze hanno affrontato le olandesi Hoogendam – Van Haasteren, centrando un altro successo: 6-3 6-1 per Colonna e Grandi, che accedono dunque ai quarti di finale dove troveranno sul proprio cammino le italiane Sofia Cimatti e Nicole Nobile, testa di serie numero 2.

[Banner_Google_ADS]



Bombini e Galli agli ottavi si sono trovati di fronte la forte coppia russa Gurev – Syrov. Tiratissimo il primo set, terminato 6-4 in favore dei russi e nel quale ai titani è mancato solo un pizzico di fortuna. Più netto, invece, l’andamento del secondo parziale, che ha visto Guerv e Syrov imporsi per 6-1.

Bombini e Galli torneranno in campo nel misto in coppia rispettivamente con Alice Grandi e Marika Colonna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: