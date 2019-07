Beach Tennis: Colonna-Grandi ai World Beach Games in Qatar

San Marino sarà presente alla prima edizione dei World Beach Games in programma a Doha (Qatar) ad ottobre con la coppia femminile composta da Marika Colonna ed Alice Grandi che, dunque, saranno nel tabellone dei 16 migliori team al mondo. Non riescono a qualificarsi invece Niccolò Bombini e Alvise Galli, tagliati fuori per sole 9 posizioni di ranking e senza una delle due wild card a disposizione dell'organizzazione.