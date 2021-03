Beach Tennis: Ilaria Grandi campionessa italiana U18 con Giorgia Cancellieri

Beach Tennis: Ilaria Grandi campionessa italiana U18 con Giorgia Cancellieri.

Ilaria Grandi ha vinto il titolo ai Campionati Italiani Under 18 di beach tennis, in coppia con la riminese Giorgia Cancellieri. Dopo aver superato facilmente i quarti di finale, le due giovani atlete si sono imposte in semifinale sulle toscane Massai – Francesconi per 6-4 2-6 10-8, accedendo alla finale, dove si sono prese il titolo al termine di un’altra battaglia contro altre due validissime atlete, Giulia Renzi e Irene Mariotti, di classifica superiore, battute 6-1 3-6 10-4. Per Ilaria Grandi si tratta del 5° titolo italiano, dopo quelli vinti nelle categorie Under 14 e Under 16, oltre ai due titoli mondiali giovanili, uno in doppio e uno a squadre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: