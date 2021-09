Beach tennis: la Nazionale torna in campo per gli Europei

Dopo due anni la Nazionale di beach tennis al gran completo torna a gareggiare in una competizione internazionale. L’ultima volta era stata a settembre 2019, quanto i titani parteciparono ai Mediterranean Beach Games a Patrasso e, la settimana successiva, agli Europei in Bulgaria. Si riparte proprio dalla Bulgaria dove, da mercoledì a sabato, andrà in scena il primo Europeo dell’epoca post Covid. Al via 15 Nazioni.

La Nazionale biancazzurra, capitanata da Stefano Pazzini, è partita per Sofia. San Marino schiererà la coppia Bombini – Galli nel tabellone maschile, Colonna – Grandi in quello femminile, entrambi i tabelloni vedono al via 26 binomi, e due coppie nel misto: da una parte Nicolò Bombini e Alice Grandi, dall’altra Alvise Galli e Marika Colonna.