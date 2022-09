CAMPIONATI EUROPEI Beach tennis: partono con due vittorie le coppie sammarinesi

Si sono aperti a Creta (Grecia) i Campionati Europei di Beach Tennis, che vedono al via 20 Nazioni. Quattro i titani impegnati nella manifestazione continentale: nel femminile le veterane Marika Colonna e Alice Grandi, nel maschile Alvise Galli in coppia con il diciottenne Federico Zafferani, che da qualche mese ha sostituito Nicolò Bombini, al debutto in una manifestazione di livello assoluto.

Proprio la coppia maschile Galli – Zafferani ha rotto il ghiaccio affrontando al primo turno del tabellone maschile i polacchi Krupski – Tokarz. Dopo il primo set vinto 6-3 dalla formazione polacca, Galli-Zafferani si sono aggiudicati il secondo per 7-6 (7-5 il tie-break) e hanno poi portato a casa il long tie-break per 10-5. Al secondo turno dovranno sfidare gli italiani Doriano Beccaccioli e Diego Bollettinari, quarta forza del tabellone.

Marika Colonna e Alice Grandi, ottava testa di serie del tabellone femminile, hanno beneficiato di un bye al primo turno e nel secondo turno contro le slovacche Ciganekova – Zalesakova si sono imposte con un doppio 6-1. Nel primo pomeriggio scenderà in campo nel misto la coppia Colonna – Zafferani contro gli estoni Hinno – Seppe, mentre Grandi – Galli debutteranno dal secondo turno.

