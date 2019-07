Beach tennis: sconfitte per San Marino e Italia

Nel mondiale di Beach tennis San Marino è stata sconfitta dal Venezuela 2-1. La coppia maschile Bombini/Galli ha perso in due set 6-2, 7-5, mentre Marika Colonna e Alice Grandi sono state battute in tre set 6-4, 4-6, 10-8. Vittoria solo nel misto, in cui San Marino si è imposta in due set 5-3, 4-2. Svanisce quindi il sogno del quinto posto. Battuti anche gli italiani in due set 6-4, 7-5 dai russi, che arrivano in finale.