Beach Volley. Campionato italiano federale a squadre: Campo/Zangheri quarte a Bologna

Quarta piazza per la Beach & Park San Marino, rappresentata dalla coppia Claudia Campo / Cristina Zangheri nella tappa bolognese del campionato italiano federale di beach volley per società, disputatasi sabato scorso all’Active Beach Arena. Il team sammarinese ha gareggiato nella categoria Silver ed è riuscito a piazzarsi a ridosso del podio partendo dall’ottava posizione del ranking, mettendo in mostra una “grinta” non comune.

Campo e Zangheri il capolavoro l’hanno compiuto nelle partite del primo e secondo round del tabellone principale quando hanno battuto per 2 a 1 Flavia Rossi e Giulia Lupi dell’Active Beach Volley team e poi con un netto 2 a 0 un’altra coppia dell’Active Beach formata da Alessia Zaniboni e Carlotta Pedrini.

Il duo della Beach & Park ha poi perso in semifinale da Virginia Buffagni e Valentina Pera della Beach Volley League che poi avrebbero vinto il torneo e nella finalina per il terzo posto da Clemente/Bragazzi.

“Siamo soddisfatte di quanto abbiamo fatto in questa tappa di campionato – dicono Campo e Zangheri commentando la loro prestazione – L’obiettivo della Beach & Park è partecipare a più tappe possibile dell’Italiano a squadre e fare punti per qualificarci alle finali che si terranno a Bibbione a maggio”.